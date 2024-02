Nba, Lakers corsari a New York. Antetokounmpo batte Doncic

NEW YORK (STATI UNITI) - Colpo Lakers nella notte Nba (sei le gare disputate). I gialloviola fermano a nove vittorie la striscia positiva dei Knicks e violano il fortino del Madison Square Garden per 113-105 nonostante i 36 punti del solito Brunson e i 26 di DiVincenzo. I californiani conquistano l'intera posta grazie ai 24 punti di LeBron James, i 22 di Reaves e la doppia doppia dai 12 punti e 18 rimbalzi di Davis. Il big match tra Dallas e Milwaukee lo vincono gli ospiti per 129-117: i Bucks, trascinati da un incontenibile Antetokounmpo (doppia doppia monstre da 48 punti e 10 assist) superano i Mavericks ai quali non bastano i 40 punti, 9 rimbalzi e 11 assist di Luka Doncic.