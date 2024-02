Nba, ok Celtics e Heat. Clippers ko con New Orleans

ROMA - I Cleveland Cavaliers non si fermano più. Vittoria in trasferta a Washington, la 15esima nelle ultime 16 partite. Evan Mobley in grande crescita fa 22 punti, 8 rimbalzi e 9/10 dal campo. Super anche Mitchell con 40 punti, di cui 14 segnati nell’ultimo, decisivo parziale, con 14/25 dal campo oltre a 8 rimbalzi e 5 assist. Questi tutti i risultati della notte delle gare della regular-season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets -Toronto Raptors 17-123 ,Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 106-114, Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 104-127, Atlanta Hawks - Boston Celtics 125-117, Miami Heat - San Antonio Spurs 116-104, Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 106-117, Sacramento Kings - Detroit Pistons 120-133.