Nba, i Lakers inaugurano la statua per Kobe Bryant. La moglie: "Ora altre due"

Dopo il lutto, a distanza di quattro anni dall'incidente in elicottero, i Los Angeles Lakers hanno inaugurato una statua dedicata a Kobe Bryant. Il cinque volte campione Nba è stato rappresentato con canotta e pantaloncini bianchi e il numero 8, quello utilizzato nei suoi primi anni nella lega fino al 2006/2007. "Ci saranno altre due statue, una con il numero 24 e un'altra con Kobe e sua figlia Gigi", ha annunciato la moglie Vanessa Bryant durante la cerimonia. All'esterno della Crypto.com Arena è stata svelata la statua dedicata a Kobe Bryant. Era stata scelta dai Los Angeles Kalkers la data dell'8 febbraio in onore dei due numeri indossati in carriera da Kobe (l'8 e il 24) e dalla figlia Gigi (il 2), scomparsa con lui nell'incidente in elicottero del 26 gennaio 2020.