Nba, LeBron James trascina i Lakers: Sacramento e Atlanta ok

Netto successo di Sacramento : i Kings battono i Nuggets 135-106 al termine di una gara dominata. A Denver non bastano i 23 punti del solito Jokic. Ottima la prova di Sabonis (17 punti, 17 rimbalzi e 10 assist). Successo pieno dei Lakers , che battono 130-122 i New Orleans Pelicans, grazie ai 21 punti di LeBron James.

Atlanta, Boston e Toronto ok

Vittoria in trasferta per gli Atlanta Hawks, che piegano per 127-121 i Philadelphia 76ers con 37 punti di uno scatenato Young. Vittoria importante per i Boston Celtics, che si impongono 133-129sui Wizards. Successi anche per Toronto (107-104 su Huston) e Milwaukee, che batte Charlotte 120-84.