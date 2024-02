Nba: Antetokounmpo vince la sfida con Jokic, tripla doppia per Wembanyama

Wembanyama trascina gli Spurs a Toronto

Prestazione storica intanto per Victor Wembanyama, che nella vittoria 122-99 degli Spurs a Toronto ha messo a referto una tripla doppia da 27 punti, 14 rimbalzi e 10 stoppate (suo massimo in carriera). Era da Clint Capela nel gennaio 2021 che non si registrava in NBA una tripla doppia da 10 stoppate, e l'ultimo rookie a riuscirci - proprio in maglia Spurs - era stato David Robinson nel 1990. Negli altri match poi i Timberwolves passano a Los Angeles dominando i Clippers. Houston e Dallas vincono in casa contro New York e Washington, Philadelphia piazza il colpo a Cleveland. Quinta vittoria consecutiva per Golden State, che batte Utah e la supera in classifica.

Nba, i risultati della notte italiana

Questi i risultati delle gare della regular-season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets-Indiana Pacers 111-102; Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 121-123; Atlanta Hawks-Chicago Bulls 126-136; Toronto Raptors-San Antonio Spurs 99-122; Houston Rockets-New York Knicks 105-103; Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 87-96; Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 112-95; Dallas Mavericks-Washington Wizards 112-104; Utah Jazz-Golden State Warriors 107-129; Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolvs 100-121.