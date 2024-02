Nba, sorridono Minnesota e Memphis. Utah ko contro i Golden State

Sono tre le gare di Nba che si sono giocate nella notte italiana. Vittoria larghissima dei Minnesota Timberwolves che si sono imposti per 128-91 a Portland grazie a un'ottima prestazione di Anthony Edwards, che mette a referto 34 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Per Portland, penultimo a Ovest, è la sesta sconfitta di fila. Successo anche per i Grizzly Memphis che hanno battuto 113-110 i Milwaukee Bucks, terzi della East Conference, sconfitti nonostante i 35 punti e i 12 passaggi decisivi di Giannis Antetokounmpo.