All-Star Game Nba: Curry batte Ionescu, nuovo trionfo per Lillard e McClung

INDIANAPOLIS (USA) - Steph Curry dà spettacolo agli All-Star Game della Nba. Nella sfida-esibizione tra tiratori contro Sabrina Ionescu, campionessa della Wnba in forza a New York, il fuoriclasse dei Golden State Warriors ha vinto con il risultato di 29-26 (ogni canestro realizzato è valso una donazione in beneficienza alla Nba Foundation).