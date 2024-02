Nba, Gallinari riparte con i Milwaukee Bucks: “Un nuovo capitolo”

ROMA - "Inizia un nuovo capitolo. Pronto ed entusiasta per una nuova esperienza". Danilo Gallinari ufficializza sui suoi account social il passaggio ai Milwaukee Bucks. Il 35enne lungo di Sant'Angelo Lodigiano chiuderà dunque la stagione agli ordini di Doc Rivers e al fianco di Antentokounmpo e Lillard, provando a conquistare il suo primo Anello Nba. Arrivato oltre Oceano nel 2008 con i New York Knicks, il Gallo ha poi vestito le maglie di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks, poi il trasferimento ai Boston Celtics (senza mai giocare a causa della rottura del crociato mentre preparava gli Europei con l'Italia a giugno). Poi la firma con i Washington Wizards, il brevissimo passaggio ai Detroit Pistons a gennaio prima del taglio e del successivo accordo con i Bucks. Ora per lui una nuova esperienza.