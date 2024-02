Nba: Jokic, Doncic e Curry danno spettacolo. Stewart sospeso e senza stipendio

ROMA - Dopo la pausa per l'All Star weekend sono tornate in campo le squadre di Nba. Vittorie per Denver, Dallas, Oklahoma, Golden State, New Orleans, Toronto, Indiana, Boston, Charlotte, New York, Orlando e Sacramento. Quattordici punti in 33 minuti per Simone Fontecchio nella sconfitta della sua nuova squadra, i Detroit Pistons, contro i Pacers.