Procida, l'intervista: "La NBA non è un’ossessione, penso alla Nazionale"

Chissà se ha mai visto Iron Man, il supereroe della Marvel che grazie alla sua tuta dotata di cinque turbine a gas vola verso l'alto. Gabriele Procida non ne ha bisogno . A spingerlo spesso sopra il canestro sono dei garretti esplosivi e a una mano morbidissima, hanno solleticato le attenzioni non solo dell'Alba Berlino ma anche della NBA. Intanto oggi se lo gode la Nazionale.

Procida, nella vittoria sulla Turchia 7 punti e ben 10 rimbalzi. Siamo alla maturazione completa?

«Non guardo mai alla mia prova. Tutta la squadra ha giocato una grande partita. Loro ci hanno messo inizialmente in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere dentro la gara e cambiare passo grazie all'intensità difensiva, che ci ha consentito di ribaltare l'inerzia e vincere».

Questa filosofia di gioco si adatta alla perfezione alle sue caratteristiche, non crede?

«Sono un po’ di anni che milito in squadre senior e sono cresciuto mentalmente. Per diventare un giocatore completo occorre essere presente sia in attacco che in difesa. Alla squadra servono non solo i punti ma anche le cose “sporche”: un rimbalzo, una palla rubata, uno sfondamento subito».

Parla con grande maturità. Procida oggi è un giovane...vecchio?

«Non esageriamo. Certamente le scelte che ho fatto mi hanno aiutato e non rimpiango nulla di questa mia prima parte di carriera, neanche quando ho lasciato Cantù per la Fortitudo: è stata una stagione che mi ha insegnato tante cose. Mi sono affrancato, perché per la prima volta ho vissuto da solo lasciando la comfort zone dove ero cresciuto».

Ora è arrivata la benedizione di Gigi Datome. "E' più pronto di quanto non fossi io alla sua età" ha detto. Si sente lusingato?

«Gigi io l'ho vissuto poco come compagno, ma stargli a fianco è stato favoloso. Sia per quello che ho potuto rubare con gli occhi che per i consigli che mi ha dato. Si è sempre mostrato come un grande professionista ed un grande capitano. Non sono io che posso fare paragoni con lui. Però quello che ha detto di me mi fa gonfiare il petto d'orgoglio».