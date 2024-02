Nba, Oklahoma e Denver danno spettacolo. Ai Lakers non basta James

HOUSTON (STATI UNITI) - Spettacolo e giocate di altissima scuola nella notte Nba (11 le partite disputate). Oklahoma vince sul campo di Houston ( 110-123 ), conquista la quinta vittoria consecutiva e aggancia Minnesota in vetta alla Western Conference . Ottime prove del solito Gilgeous-Alexander , autore di 36 punti e Holmgren , a segno con 29 punti. Bene anche i Denver Nuggets campioni in carica che vincono sul parquet di Golden State ( 103-119 ): show di Nikola Jokic , alla 18esima tripla doppia della stagione (32 punti, 16 rimbalzi e 16 assist) e Murray (27 punti). Ai Warriors non bastano invece i 23 punti di Thompson e i 20 punti di Curry . Successo anche per Phoenix : i Suns piegano i Lakers 121-113 grazie ai 24 punti di Allen e i 22 di Durant . I gialloviola crollano nonostante le doppie doppie di LeBron James (28 punti e 12 assist) e Davis (22 punti e 14 rimbalzi).

Nba, Sabonis trascina i Kings. Bucks a valanga

Nelle altre sfide della notte oltreoceano, spicca la vittoria esterna per Sacramento che supera i Clippers (107-123): decisivi Fox (33 punti), Barnes (22) e un sontuoso Sabonis (tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 12 assist). Vincono anche Chicago (114-106 sul campo di New Orleans, doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi di Vucevic), Indiana (113-111 contro Dallas, a cui non bastano i 33 punti di Doncic) e Cleveland: i Cavs, trascinati dal duo Allen-Mobley (autori di 22 e 21 punti), tornano al successo (114-105) sul campo di Washington. Ok anche Milwaukee (119-98 sul campo di Philadelphia grazie ai 30 punti e 12 rimbalzi di Antetokounmpo), Charlotte (93-80 sul parquet di Portland) e Utah (128-109 sui San Antonio Spurs ai quali non sono sufficienti i 22 punti di Wembanyama). Orlando cade ad Atlanta (109-92, doppia doppia da 25 punti e 11 assist di Murray).