Nba, Cleveland super contro Doncic. Sorridono Fontecchio e Gallinari

ROMA - Spettacolo puro la scorsa notte tra Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks. Sulla sirena Max Strus tira da metà campo e decide la sfida. Finisce 121 a 119. Mitchell super (31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). Grande prova anche per Luka Doncic che fa 30 punti. Ma non basta . Quello mandato a segno da Max Strus sulla sirena è il secondo ‘buzzer beater’ per distanza dal canestro nella storia della NBA.

Gli italiani Fontecchio e Gallinari

Vittoria dei Pistons contro i Chicago Bulls per 105 a 95. Fontecchio realizza 17 punti, 3 rimbalzi un assist e una palla recuperato. E poi si sblocca Danilo Gallinari nella vittoria dei Milwaukee Bucks contro gli Hornets. L’italiano manda a referto i primi punti in maglia Bucks chiudendo a quota 8 con anche 2 rimbalzi in poco più di 15 minuti giocati entrando dalla panchina. Questi tutti i risultati della notte: Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks 121-119; Orlando Magic-Brooklyn Nets 108-81; Washington Wizards-Golden State Warriors 112-123; Atlanta-Hawks-Utah Jazz 124-97; Boston Celtics-Philadelphia 76ers 117-99; New York Knicks-New Orleans Pelicans 92-115; Chicago Bulls-Detroit Pistons 95-105; Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 123-85; Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 114-105; Oklahoma Citu Thunder-Hourston Rockets 112-95; Portland Trail Blazers-Miami Heat 96-106.

La classifica Nba