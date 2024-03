Nba, Wembanyama trascina San Antonio. Sorridono Denver e Golden State

Nella notte italiana di Nba non mancano le soprese e la prima è certamente il ko dei Thunder che non riescono ad agganciare Minnesota in vetta alla Western Conference. Vince San Antonio imponendosi per 132-118 grazie a un super Wembanyama , protagonista con 28 punti, 12 rimbalzi, 7 assist. Nelle file dei padroni di casa in evidenza anche Vassell, autore di 28 punti. A Oklahoma non sono sufficienti i 31 punti (con 6 rimbalzi) di Gilgeous-Alexander, i 26 di Williams e i 23 di Holmgren.

Sorridono Denver e Golden State, Washington conferma la crisi

Non si ferma invece Denver, che batte in casa Miami (103-97) nel segno di Porter Jr. che mette a referto 30 punti, 11 rimbalzi e 3 assist. Successo casalingo anche per Phoenix, che regola Houston (110-105) con il fondamentale contributo di Booker (35 punti), Durant (24 punti) e Nurkic (16 punti e 13 rimbalzi). Crisi senza fine invece per Washington, che incassa il 13° ko di fila e scivola all'ultimo posto a Est, cadendo sul parquet dei Lakers. A spingere i gialloviola, che si impongono all'overtime, i 40 punti con 15 rimbalzi di Davis e 31 punti di LeBron James. Sorridono anche i Golden State, alla decima vittoria nelle ultime 12 gare, espugnano il Madison Square Garden e battono New York 110-99 trascinati dai 31 punti e 11 rimbalzi di Curry. Antetokounmpo (24 punti e 10 rimbalzi) è invece il mattatore del successo (99-111) in casa di Charlotte dei Milwaukee Bucks di Danilo Gallinari (2 punti in 12' per l'azzurro). Banchero (29 punti) spinge Orlando alla vittoria su Utah (115-107).