Nba: i Celtics suonano la decima, Antetokounmpo trascina i Bucks

ROMA - Decima vittoria di fila in Nba (la 47ª stagionale a fronte di 12 sconfitte) per i Boston Celtics, che guidati da Jayson Tatum hanno tenuto a bada Luka Doncic e battuto così i Dallas Mavericks (138-110). Grazie ai 32 punti di Tatum e ai 21 tiri da tre punti realizzati, Boston ha surclassato Dallas, nonostante i 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist della sua stella Doncic, alla 12ª tripla doppia della stagione .

Curry e Antetokounmpo trascinano Warriors e Bucks

I Golden State Warriors hanno invece portato a otto la serie di successi consecutivi in trasferta vincendo 120-105 contro i Raptors a Toronto. Stephen Curry ha segnato 25 punti e Jonathan Kuminga ne ha aggiunti 24 per i Warriors, che si erano preparati male per la partita a causa di un ritardo di sei ore all'aeroporto dopo la vittoria sui New York Knicks giovedì sera. Giannis Antetokounmpo ha segnato 46 punti e preso 16 rimbalzi portando i Bucks alla vittoria per 113-97 sui Bulls a Chicago. Antetokounmpo ha anche distribuito sei assist e realizzato due triple.

Bene 76ers e Clippers, ko i Pistons di Fontecchio

A Filadelfia, Tobias Harris ha segnato 31 punti e preso 12 rimbalzi, e Tyree Maxey ne ha aggiunt 33 punti per spingere i 76ers alla vittoria (121-114) sugli Charlotte Hornets. I 76ers, quinti a Est, cercano di mantenere la posizione di qualificazione per i playoff sperando nel ritorno dell'MVP della scorsa stagione, Joel Embiid, che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro all'inizio di febbraio. I LA Clippers hanno vinto contro i Washington Wizards 140-115. Ma hanno perso il loro leader Russell Westbrook, che ha riportato una frattura alla mano sinistra. La durata della sua assenza è ancora indeterminata. Cade Minnesota superata dopo un tempo supplementare da Sacramento, che si gode un Monk da 39 punti. Sconfitta anche per i Detroit Pistons di Fontecchio (7 punti), battuti in casa da Cleveland.