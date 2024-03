Nba, LeBron record: superati i 40.000 punti, ma Jokic rovina la festa

È la notte di LeBron James, la notte in cui la star dei Lakers sfonda il muro dei 40.000 punti segnati in carriera diventanto il miglior marcatore di sempre nella storia dell'Nba. Una festa a metà però perché nella notte italiana sono i Nuggets a vincere imponendosi per 114-124 grazie a una prestazione super di Nikola Jokic che chiude la gara con 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist in 38'. Cadono tra le mura amiche i Suns sconfitti da Houston per 109-118 trascinati da Jalen Green: 34 punti e sei triple per lui.