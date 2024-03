Nba: Warriors travolti dai Celtics, Timberwolves scavalcati dai Thunder

ROMA - Primato nella Western Conference della Nba perduto per i Minnesota Timberwolves, sconfitti dai Los Angeles Clippers (89-88), con Kawhi Leonard (32 punti totali, contro i 27 punti di Anthony Edwards sull'altro fronte) che ha fatto la differenza negli ultimi secondi di gioco. A passare avanti nella classifica sono i Thunder, che hanno vinto 118-110 non senza faticare a Phoenix. Oklahoma sembrava avere la partita in mano grazie a Shai Gilgeous-Alexander (35 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 3 stoppate) ma i Suns si sono rifatti sotto con i 31 punti di Bradley Beal e i 31 rimbalzi di Jusuf Nurkic, record negli ultimi 14 anni in Nba, prima di arrendersi.