Nba, cadono Boston e Denver. Sengun trascina Huston contro gli Spurs

Doppia sorpresa nella notte Nba , con le sconfitte di Boston e Denver . I Celtics , in testa alla Eastern Conference e in serie positiva da 11 partite, sbattono contro Cleveland, che risale da -22 grazie allo straordinario quarto quarto (20 punti con 5 triple) di Dean Wade , autore anche della decisiva schiacciata per il 105-104 finale a 19"1 dalla sirena. Era dal 1° febbraio che Boston non perdeva. Cade anche Denver, che recupera 22 punti a Phoenix ma poi cede all'overtime per 117-107 sotto i colpi di uno scatenato Durant (35 punti di cui 8 nel supplementare).

Fontecchio guida i Pistons ma a sorridere è Miami

Ci vuole invece il miglior Jimmy Butler - che segna 15 dei suoi 26 punti nel quarto finale - perché Miami possa agguantare la vittoria numero 11 nelle ultime 14 partite, piegando la resistenza dei Pistons (118-110) guidati dalla coppia Cunningham-Fontecchio. L'azzurro, pur partendo ancora per la quarta volta in fila dalla panchina, resta in campo 29 minuti e sfodera la sua terza miglior prestazione stagionale, fermandosi a soli due punti dal suo season high: per lui 22 punti ma anche 4 rimbalzi e 2 assist.

Bene Orlando, Mavericks ko contro Indiana

Buon momento per Orlando, che centra il nono successo in 11 gare a spese di Charlotte (101-89, 22 punti per Banchero) raggiungendo al quarto posto a Est i Knicks, battuti 116-100 da Atlanta. Vincono i Nets che si impongono su Philadelphia per 112-107 così come Houston che grazie a un'ottima prestazione di Sengun, che mette a referto 45 punti, piega i San Antonio Spurs 114-101. Vittoria schiacciante anche dei Pelicans che dominano i Raptors 139-98 e si confermano quinti a Overt. Da segnalare i 34 punti e 6 rimbalzi di Murphy. Cadono invece a Dallas i Mavericks battuti dagli Indiana Pacers 120-137. Ai padroni di casa non basta la tripla doppia da 39 punti di Luka Doncic per evitare la sconfitta.