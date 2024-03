Nba, prova di forza dei Warriors. Per Gallinari nove minuti e zero punti

Golden State ferma la striscia di sei successi in fila di Milwaukee, guidata dai 29 punti di Steph Curry e dall'energia della panchina. Warrios in palla, mentre sono da segnalare i nove minuti senza punti messi in archivio da Gallinari. I Lakers perdono in casa con Sacramento e falliscono un'occasione per risalire la classifica nonostante i 31 punti di LeBron James. OKC passa a Portland e ritorna in vetta alla Western Conference, i Clippers vincono a Houston nonostante la tripla doppia di Sengun.