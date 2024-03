Nba, Russell fa esultare i Lakers: canestro sulla sirena e Milwaukee ko

Non mancano le soprese anche in questa notte di Nba e la prima è sicuramente la prestazione esaltante di D'Angelo Russell che ha condotto i Lakers alla vittoria sui Milwaukee Bucks per 123-122. Con un Lebron James out per un dolore alla caviglia e con Anthony Davis indebolito da un infortunio alla spalla nella seconda parte del match Russell è salito in cattedra e a meno di 6 secondi alla fine della partita ha messo a segno il canestro della vittoria. Per i Bucks ottima prestazione di Giannis Antetokounmpo che ha firmato una nuova tripla doppia, da 34 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Dopo sei vittorie consecutive, Milwaukee ha subito il secondo ko di fila ed ora il secondo posto nella Eastern Conference è appeso a un filo.