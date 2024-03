Nba, Doncic da urlo: Detroit ko ma con un super Fontecchio

Un'altra notte di Nba dai risultati tutt'altro che scontati. Tornano a vincere i Celtics che, dopo due sconfitte di fila, battono Phoenix a cui non bastano i 45 punti di Durant. Crollano invece i Golden State che senza Steph Curry incassano il ko per mano degli Spurs che pur senza Wembanyama e Vassell si impongono per 126-113.

Doncic inarrestabile, Detroit ko nonostante un ottimo Fontecchio

Un'altra serata da incroniciare invece per Doncic che firma la sesta tripla doppia consecutiva da almeno 30 punti (nuovo record NBA) e vince 124-142 a Detroit nonostante il miglior Simone Fontecchio che uscendo dalla panchina si regala il suo massimo in carriera da 27 punti, frutto di un ottimo 9/13 al tiro (di cui 4/5 da tre punti, tra cui una avventurosa tripla in scarso equilibrio allo scadere dei 24 secondi a fine primo quarto) e 5/5 ai liberi.

Vince Denver, ok anche Clippers e Hornets

Stravince anche Denver che si impone per 142-121 sugli Utah Jazz grazie ai 37 punti di Jamal Murray e i 26 di Nikola Jokic che permettono ai Nuggets di agganciare Minnesota al secondo posto della Western Conference. Vincono i Clippers che piegano 112-102 i Chicago Bulls grazie a una rimonta che porta la firma di Paul George che realizza 22 punti e 9 assist. Ko invece i Raptors che cadono in casa dei Blazers che si impongono all'overtime per 128-118. Successo anche per gli Hornets guidati da un ottimo Bridges che mette a referto 24 punti e guida Charlotte al successo sui Nets.