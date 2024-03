Nba, Minnesota ko contro i Lakers: Oklahoma City ne approfitta

Vittoria Bucks, trascinati da Antetokounmpo e Lillard

Nelle altre partite disputate nella notte Nba, Milwaukee la spunta contro i Clippers, privi di Leonard e George, per 124-117. Antetokounmpo guida i Bucks con 34 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, ma Lillard fa anche meglio con 35 punti, 11 assist e 7 rimbalzi. Danilo Gallinari rimane sul parquet per poco più di sei minuti mettendo a referto 5 punti. Nella partita dal punteggio più basso della stagione New York finisce ko 79-73 contro Philadelphia, brilla Oubre con 18 punti e 10 rimbalzi. Vittoria in volata per Washington contro Miami (110-108) con Robinson e Butler che nell'ultima azione falliscono le triple del possibile sorpasso. Kuzma prende per mano i Wizards con 32 punti e 9 rimbalzi. Cade anche Cleveland, travolta 120-101 da Brooklyn trascinata dai 29 punti di Thomas e dai 25 di Bridges. Tutto facile anche per Indiana, che va ko contro Orlando 111-97. Quarto successo di fila per New Orleans che piega 116-103 Atlanta, ancora priva di Young. Infine Houston batte 112-104 Sacramento con sette giocatori in doppia cifra (spiccano i 22 punti e 9 assist di Van Vleet).