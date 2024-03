Nba, gesto clamoroso di Rudy Gobert: scatta la multa da 100.000 dollari

Rudy Gober ci ricasca di nuovo. Stavolta dovrà pagare una multa di 100.000 dollari per le plateali proteste contro l'arbitraggio. Il fatto è accaduto venerdì notte durante la sfida tra Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, match importante per la classifica che stava ai tempi supplementari. Il centro francese ha commesso fallo andando a rimbalzo e non era d'accordo sulla chiamata, così tanto che ha mimato il gesto dei soldi al direttore di gara Scott Foster facendo intendere che fosse corrotto. Subito dopo è scattata l'espulsione.