Nba, super Fontecchio trascina Detroit. I Celtics fanno 50

ROMA - Sei le partite disputate nella notte Nba, con i Boston Celtics leader della lega che per primi raggiungono la quota delle 50 vittorie stagionali battendo per 121-99 i Portland Trail Blazers con 27 punti di Jaylen Brown e 26 di Jayson Tatum. Ai Blazers non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di DeAndre Ayton. Un sempre più determinante Simone Fontecchio trascina i Detroit Pistons alla vittoria per 114-97 gli Charlotte Hornets. Per l'azzurro sono 17 i punti con 8 rimbalzi, 3 assist e 3/7 da 3 punti in 37 minuti di gioco.