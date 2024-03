Nba, Lakers ko contro Sacramento. Sorridono Nuggets e Raptors

Sorridono Cleveland, Orlando e Dallas

Successo esterno invece per i Cleveland Cavaliers, che superano New Orleans 95-116 ma anche dei Chicago Bulls che all'overtime espugnano il campo degli Indiana Pacers 129-132. Vittoria per gli Charlotte Hornets in casa dei Memphis Grizzlies 98-110 e successo dei Portland Trail Blazers che superano gli Atlanta Hawks 106-102, cui non bastano i 40 di Dejounte Murray. Vincono anche gli Orlando Magic che superano i Brooklyn Nets 114-106 con Paolo Banchero che segna 21 punti senza sbagliare un tiro dal campo. Vittoria anche per Dallas contro i Golden State 109-99: i Mavsericks perdono Luka Doncic (21 punti e 9 assist), costretto ad abbandonare in anticipo la partita per un problema fisico, ma dominano.