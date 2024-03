Nba, Boston e Oklahoma non sbagliano. Sorridono anche Bucks e Knicks

Sorridono Bucks, Clippers e Knicks

Successo anche i Bucks che in casa si impongono su Philadelphia per 114-105 grazie a un'altra grande prestazione di Giannis Antetokounmpo. Non bastano invece ai 76ers i 30 punti di Tyrese Maxey. Sorridono anche i Clippers che piegano i Chicago Bulls 126-111 grazie al top-scorer Paul George che mette a referto 28 punti. Gara senza storia invece a Houston dove i Rockets segnano ben 75 punti nei primi due quarti e si impongono sui Wizards per 135-119. Ko interno invece per Portland con i Knicks che portano a casa la vittoria per 105-93 grazie a Jalen Brunson che chiude con 45 punti e 17 liberi.