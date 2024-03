Nba, Jokic trascina Denver e Fontecchio brilla. Ok i Magic di Banchero

Nella notte di Nba ai Pistons non riesce la terza vittoria di fila, che manca dalla stagione 2021-22. Alla fine vincono i Miami Heat 95-108. Brilla comunque Simone Fontecchio: 24 punti e 6 rimbalzi, tirando 9/16 dal campo e 5/8 da tre. Nella sfida tra Spurs e Nuggets Jokic non lascia scampo ai padroni di casa e guida Denver ad una netta vittoria (106-117). Atlanta Hawks, invece, arriva ad un solo possesso di distanza da Utah ma sbaglia per due volte il tiro del possibile pareggio o addirittura del sorpasso e alla fine i Jazz portano a casa la vittoria (124-122), grazie anche alla prova del rookie Keyonte George (25 punti e 5 assist).