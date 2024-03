Nba, vincono Minnesota e Oklahoma, Golden State piega i Lakers

ROMA - Otto le partite giocate nella notte Nba. Vittoria importante in chiave play-off per i Minnesota Timberwolves, che passano sul campo degli Utah Jazz per 119-100 e rimangono al terzo posto ad Ovest, alle spalle di Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Il solito Anthony Edwards trascina i Twolves con 31 punti e 10 rimbalzi. Sempre ad Ovest, più complicata del previsto la vittoria degli Oklahoma in casa dei Memphis Grizzlies per 118-112 con 22 punti e 11 rimbalzi di Chet Holmgren. Bella vittoria anche dei New Orleand Pelicans sui derelitti Portland Trail Blazers per 126-107 con un CJ McColllum da 30 punti, 8 assist e 6/12 da tre punti. I Golden State Warriors ringraziano i 31 punti di Steph Curry nella vittoria per 128-121 sui Los Angeles Lakers a cui non basta i 40 punti di LeBron James. Ad Est terza vittoria in fila per i New York Knicks, che passano sul campo dei Sacramento Kings per 98-91 grazie ai 42 punti di Jalen Brunson. Nelle altre gare, gli Indiana Pacers piegano i Brooklyn Nets 121-100, mentre i Philadelphia 76ers superano gli Charlotte Hornets 109-98. I Cleveland Cavaliers invece cadono sorprendentemente contro gli Houston Rockets di uno scatenato Jalen Green autore di 26 punti e 11 rimbalzi nella vittoria 117-103. Senza storia infine il successo dei Chicago Bulls contro gli Washington Wizards per 127-98.