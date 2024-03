Nba, Irving trascina Dallas. Ko i Pistons di Fontecchio

Ko i Pistons di Fontecchio, sorridono Olrando e San Antonio

Ancora un ko invece per i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, battuti per 104-101 dai Miami Heat. Per l'azzurro 35 minuti in campo con 13 punti e 8 rimbalzi. Sorridono invece i Boston Celtics, leader della lega, che piegano i Washington Wizards 130-104 con 30 punti di Jayson Tatum e Sam Hauser autore di ben 10 triple. Facile anche il successo dei Milwaukee Bucks sui Phoenix Suns per 140-129, nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. Ci pensa Damian Lillard invece a trascinare i Bucks con 31 punti e 16 assist. Un ottimo Paolo Banchero segna 29 punti nella vittoria degli Orlando Magic per 111-96 contro i Toronto Raptors. Successi anche anche per gli Atlanta Hawks sul campo dei Los Angeles Clippers per 110-93 e per i San Antonio Spurs che si impongono sui Brooklyn Nets per 122-115 dopo un supplementare con 33 punti, 15 rimbalzi e 7 assist di Victor Wembanyama.