Nba: i Lakers dominano Atlanta e scavalcano Golden State

ROMA - Dopo due ko di fila si rialzano i Lakers, che in casa dominano Atlanta e sorpassano Golden State (ora decima in classifica a Ovest), sconfitta in casa dai Knicks. Vittorie per Minnesota e Philadelphia contro Utah e Miami, Boston travolge Detroit. Cleveland piazza il colpo in trasferta a Indiana e i Kings hanno bisogno di un supplementare per battere Memphis. Sono otto le gare del campionato Nba giocate nella notte italiana.

Warriors scavalcati dai Lakers, Pistons ko senza Fontecchio

Vittoria pesante dei Los Angeles Lakers contro Atlanta (136-105) che consente ai californiani di agganciare il nono posto nella Western Conference, approfittando della sconfitta dei Warriors. Contro Atlanta non c'è storia, con i Lakers che portano tutto il quintetto in doppia cifra. Successo di Boston contro Detroit (119-94). I Pistons devono rinunciare a Cade Cunningham e Simone Fontecchio e non bastano i 21 punti di Ivey. Vittoria esterna per Cleveland che si impone in casa di Indiana 108-103. Assoluto protagonista Caris LeVert: 23 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Vittoria esterna anche per Minnesota che supera Utah 114-104. I Timberwolves scivolano sul -12 nel primo quarto e perdono Naz Reid per un colpo alla testa nel secondo, ma trascinati da Anthony Edwards rimontano e vincono. New York espugna il parquet di Golden State imponendosi per 119-112 inanellando la quarta vittoria consecutiva. I Knicks sono trascinati da Jalen Brunson (34 punti 7 rimbalzi e 5 assist. Successo di Philadelhia contro Miami: 98-91 il risultato finale con Tyrese Maxey, che si prende la scena (30 punti, 8 rimbalzi e 10 assist). Agli Heat, privi di Jimmy Butler, non bastano i 20 punti di Bam Adebayo (con 13 rimbalzi) e Terry Rozier.

Successo a fatica per Sacramento, DeRozan spinge Chicago

Vittoria all'overtime per Sacramento che supera Memphis 121-111. Soffrono più del previsto i Kings per avere la meglio, con un supplementare chiuso 16-6 e dominato dalle giocate di Monk (28 punti) e Sabonis (25 con 18 rimbalzi e 5 assist), che confezionano il parziale di 10-0 decisivo. A spingere le due squadre al supplementare un canestro di Fox, autore di 23 punti e 10 assist, mentre Memphis può consolarsi mandando tre giocatori oltre i 20 punti con Jaren Jackson Jr. a quota 25, Bane a 24 a GG Jackson a 22. Successo al cardiopalma per i Chicago Bulls contro Portland (110-107): Anfernee Simons (30 punti e 9 assist) gioca una ottima partita in trasferta a Chicago, ma sbaglia la tripla del possibile pareggio sulla sirena e regala ai Bulls un'importante vittoria in rimonta. Portland ha anche una doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi da Deandre Ayton ma nel 4° quarto subisce il rientro prepotente dei Bulls, guidati da DeMar DeRozan (28 punti con 10/17 dal campo) e da un Ayo Dosunmu (23 punti e 10 assist).