Nba, Jokic trascina Denver contro Minnesota. A Dallas il derby texano

Dallas batte San Antonio, vince anche New Orleans

Nella notte Nba va in scena anche il derby texano tra San Antonio e Dallas. Vincono i Mavericks per 113-107 grazie soprattutto a Luka Doncic, che chiude con un bottino di 18 punti, 10 rimbalzi e 16 assist, e a Kyrie Irving che contribuisce con 28 punti. La buona prestazione difensiva di Victor Wembanyama (11 rimbalzi e 6 stoppate in mezz'ora) non basta agli Spurs per evitare la sconfitta. Continua invece il momento magico di New Orleans, che si impone sul parquet di Brooklyn per 104-91 centrando la settima vittoria nelle ultime otto partite giocate. Sugli scudi Zion Williamson con 28 punti. Sorridono anche gli Houston Rockets, alla sesta vittoria consecutiva: superati i Washington Wizards per 137-114 con lo show di Jalen Green, che chiude con 42 punti e 10 rimbalzi all'attivo.