Nba, Boston piega Detroit. Sorridono i Lakers, ancora ko i Golden State

Ok Clippers e Minnesota, Golden State ancora ko

Successo anche per i Clippers che battono Portland imponendosi per 125-117 grazie a un ottimo Paul George che si regala una serata da 31 punti. Sorride anche Minnesota che piega Cleveland per 104-91 con 21 punti, 6 assist e 13 rimbalzi di Anthony Edwards. Cadono ancora i Golden State battuti dai Pacers per 123-111 con un'ottima prestazione di Tyrese Haliburton (26 punti e 11 assist) e di Pascal Siakam (25 punti e 16 rimbalzi).

D'Angelo trascina i Lakerrs, i Pelicans fermano Miami

Nella vittoria dei LA Lakers contro Philadelphia (101-94), il playmaker D'Angelo Russell è diventato il miglior realizzatore da tre punti dei Lakers durante la stessa stagione: con 187 tiri realizzati - serie in corso - supera Nick Van Exel, che ha ne segnati 183 gol nella stagione 1994-95. Nonostante la nuova sconfitta degli Spurs, battuti dai Memphis Grizzlies 99-97 grazie a un canestro di Jaren Jackson Jr a un secondo dalla fine, Victor Wembanyama ha deliziato ancora una volta il pubblico di San Antonio. Più favorito che mai nella corsa al titolo di Rookie (miglior esordiente) dell'anno nella NBA, il francese ha segnato 31 punti, ha preso 16 rimbalzi, ha fornito cinque assist. I Pelicans raffreddano l'entusiasmo dei Miami Heat, che travolgono 111-88, il giorno dopo la sconfitta contro l'altra franchigia della Florida, Orlando. CJ McCollum ha rubato la scena al discreto Zion Williamson segnando 30 punti per i New Orleans, risaliti al quarto posto nella Western Conference.