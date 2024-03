Nba, i Celtics non si fermano più: nona di fila! Derby ai Knicks, ok Denver

I Boston Celtics non si fermano più e centrano la nona vittoria di fila nella notte di Nba: 124-113 ai Chicago Bulls. Due successi esterni invece per Denver, incasa di Portland (11-114), e per Phoenix, vittorioso a San Antonio contro gli Spurs 131-106. Il derby tra i Knicks e i Nets va a New York con il risultato di 105 a 93, travolgenti invece le vittorie di Houston contro Utah (147-119) e Atlanta contro Charlotte (132-91. Washington piega Toronto (112-109) e Sacramento passa 109-107 a Orlando.