Nba, vittorie esterne per Philadelphia 76ers e New Orleans Pelicans

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputati sei partite della Nba statunitense. Brillante vittoria dei Philadelphia 76ers che passano a Los Angeles battendo i Clippers per 121-107, colpo esterno anche Orleans Pelicans che passano a Detroit contro i Pistons che - privi di Fontecchio - cedono per 114-101. I Miami Heat superano nettamente i Cleveland Cavaliers per 121-84: il miglior realizzatore della partita è Haywood Highsmith con 18 punti, Bam Adebayo mette a referto 15 punti e 16 rimbalzi.