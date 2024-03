Nba, rimonta clamorosa di Atlanta: recupera 30 punti, Boston Celtics ko

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputate undici le partite del campionato Nba di basket. Exploit di Atlanta che batte per 120-118 i Boston Celtics recuperando uno svantaggio di trenta punti. Continua la serie positiva di Houston che vince la nona partita consecutiva superando Portland 110-92 . Successo casalingo per i San Antonio Spurs che privi di Wembanyama battono Phoenix per 104-102 . Denver si impone con un ampio divario contro Memphis (128-103), colpo esterno di Dallas che batte gli Utah Jazz per 115-105

Nba, gli altri risultati

Gli Houston Rockets si impongono contro i Portland Trail Blazers per 110-92, netta vittoria dei New York Knicks che danno venticinque punti di distacco ai Detroit Pistons: termina 124-99 a vantaggio dei i padroni di casa. Divario significativo anche per i Cleveland Cavaliers che battono per 115-92 i Charlotte Hornets. Inaspettato passo falso per i Philadelphia 76ers che perdono a Sacramento contro i Kings per 108-96. Passo falso casalingo per i Los Angeles Clippers battuti nettamente da Indiana Pacers: gli ospiti si impongono senza troppi affanni per 133-116.