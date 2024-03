Nba, successi per New York Knicks, Lakers e Chicago Bulls

NEW YORK (Stati Uniti) - I Clippers vincono in trasferta sul fil di sirena contro i Philadelphia 76ers: termina 108-107 per la formazione di Los Angeles che trova un canestro da tre di Leonard certificando il successo che vale il quarto posto in classifica. Successo esterno anche per i Lakers che passano a Memphis per 136-124: la quinta vittoria consecutiva porta il sigillo di LeBron James che contro i Grizzlies mette a referto una tripla doppia con 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Vittoria straripante dei New York Knicks che passano a Toronto per 145-101: il successo vale il terzo posto in classifica. Netto successo per i Chicago Bulls che battono gli Indiana Pacers con 26 lunghezza di distacco: successo netto per 125-99 grazie ai 27 punti di DeRozan, e 22 punti e 12 rimbalzi di Vucevic. Finisce all’over time la sfida tra Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, con gli ospiti che si impongono per 132-126. Stesso scenario a Washington dove i Brooklyn Nets conquistano il successo per 122-119 superando sul filo di lana i Wizards.