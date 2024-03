Nba, successi preziosi per Minnesota e Thunder

NEW YORK (Stati Uniti) - Le sfide dell’Nba accendono la notte italiana. Minnesota passa a Denver battendo i Nuggets per 111-98: è un risultato che vale la vetta della classifica con i Thunder che superano agevolmente i Phoenix Suns per 128-103. I Detroit Pistons passano a Washington dopo una partita a senso unico che gli ospiti conducono dall’inizio alla fine senza affanni: Cunningam e Duren trascinano i Pistons che si impongono per 96-87. Successo esterno anche per i Clippers che vincono a Orlando per 100-97. Ai Magic non basta l’ennesima prova brillante di Paolo Banchero che chiude con un personale di 23 punti e 8 assist. Vittoria agevole per i Nets che superano nettamente i Chicago Bulls per 125-108: a Brooklyn i padroni di casa sfruttano al meglio la serata di grazia di Thomas, Schroeder e Bridges che mettono a segno 80 punti complessivi. I Warriors passano a Charlotte battendo in maniera convincente gli Hornets: il successo per 115-97 consente agli ospiti di mantenere l’ultimo posto utile per il play-in. Si risolve soltanto nel finale la sfida di Cleveland dove i Cavaliers si impongono contro Philadelphia: finisce 117-114 per i padroni di casa che si prendono la vittoria grazie a due tiri liberi realizzati nel finale. Successo straripante per i Miami Heat che travolgono Portland per 142-82: serata di grazia per Adebayo che mette a referto 21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. A Indianapolis i Los Angeles Lakers tengono soltanto un tempo, poi cedono alla distanza contro i Pacers: i padroni di casa si impongono per 109-90. Agli Spurs serve un tempo supplementare per avere la meglio dei Knicks: alla fine San Antonio si impone per 130-126. I Dallas Mavericks si impongono a Sacramento vincendo per 107-103.