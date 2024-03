Tatum e Antetokounmpo, solito show con Boston e Milwaukee

Jayson Tatum, con 23 punti, ha guidato i Boston Celtics alla vittoria per 104-92 a New Orleans nel match Nba giocato la notte scorsa. Il lettone Kristaps Porzingis ha contribuito con 19 punti, 10 rimbalzi, quattro stoppate, tre assist e due palle recuperate mentre Jaylen Brown ha aggiunto 17 punti per i Celtics. Jrue Holiday, invece, ha segnato 13 punti, otto rimbalzi e sette assist per Boston. Il bilancio dei Celtics è ora di 58-16, ruolino di marcia che li proietta verso il primato a Est. New Orleans, quinta nella Western Conference, è scesa a 45-29, metà partita davanti a Dallas e due sopra Phoenix in una lotta per gli ultimi due posti garantiti nei playoff per l'Ovest.