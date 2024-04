Nba: Dallas ferma Houston con super Doncic, LeBron show con i Lakers

ROMA - Sorriso ritrovato in Nba per i Denver Nuggets, che trascinati dal pivot serbo Nikola Jokic (26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist per la sua 23ª 'tripla doppia' stagionale) si rialzano dopo due sconfitte battendo i Cleveland Cavalier. Un successo che permette a Denver (52 vittorie-23 sconfitte) di approfittare del ko di Minnesota contro Chicago (109-101) e riconquistare il secondo posto a ovest. Gli Oklahoma City Thunder restano in testa (52-22) grazie al successo contro i New York Knicks (113-112). Il canadese Shai Gilgeous-Alexander (19 punti) ha segnato il canestro della vittoria a due secondi dalla fine, prima che Jalen Brunson (30 punti) sbagliasse il tiro finale alla sirena.