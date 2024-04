Jokic e la battuta su Wembanyama: "Gli ho detto che se mi schiacciava un'altra volta in faccia, io..."

Un'altra notte di Nba da ricordare grazie anche alla super sfida tra Denver e San Antonio vinta dai Nuggets che si sono imposti per 110-105. Una gara ricca di colpi di scena e impreziosita dal confronto tra Nikola Jokic, favorito per essere nominato MVP per la terza volta in carriera, e Victor Wembanyama, nominato Rookie of the Month in Occidente a marzo per la terza volta consecutiva.