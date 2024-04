Nba: Minnesota torna in vetta a Ovest, vola anche Boston

Vetta ritrovata nella West Conference per Minnesota, di nuovo al primo posto grazie alla più larga vittoria della stagione. Edwards (28 punti), Reid (23 punti) e Gobert (11 punti e 15 rimbalzi) mettono il timbro sul 133-85 su Toronto che permette ai Wolves di eguagliare Denver con sei gare ancora da disputare per entrambe. Resta indietro Oklahoma City, battuta 135-100 da Boston: Porzingis (27 punti, 12 rimbalzi e 5 stoppate), Tatum (24 punti) e Brown (23 punti) trascinano i Celtics alla vittoria numero 60 , garantendosi il fattore campo in tutti i play-off.

Ko i Bucks di Gallinari, perdono anche i Cavaliers

A Est inizia a scricchiolare la seconda posizione di Milwaukee, battuta 111-101 da Memphis (35 punti per Jackson jr): quarto stop nelle ultime 5 gare per i Bucks nonostante 25 punti di Lopez e 21 punti, 7 rimbalzi e 8 assist di Antetokounmpo; per Danilo Gallinari solo due punti (entrambi dalla lunetta), un rimbalzo e due assist in 7 minuti di impiego. Per fortuna dei Bucks cade anche Cleveland, battuta 122-101 da Phoenix: sesta vittoria nelle ultime otto per i Suns - dove brillano Booker (40 punti) e Durant (32 punti) - che si tengono stretta quella sesta piazza a Ovest che vale l'accesso diretto ai play-off, complice anche il ko di New Orleans. I Pelicans, infatti, si arrendono 117-108 a Orlando: Zion Williamson è limitato da un infortunio a un dito (15 punti), Paolo Banchero è in serata (32 punti) e trascina i Magic. Finale nervoso con tre espulsi nelle fila di New Orleans (Jones, Murphy III e Daniels).

Vincono i Lakers, stop per i Pistons senza Fontecchio

Prosegue l'ottimo momento dei Lakers: 125-120 su Washington con 35 punti di Davis e 25 di James e ottava vittoria nelle ultime nove uscite, con i gialloviola attualmente noni nella Western Conference ma con la possibilità ancora di migliorarsi e magari evitare i play-in. Play-in che si garantisce a Est Atlanta grazie al successo per 121-113 su Detroit con la prima tripla doppia in carriera di Jalen Johnson (28 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Ancora out Fontecchio, nei Pistons serata magica per Malachi Flynn, a referto con 50 punti. Niente post-season per Brooklyn nonostante il 115-111 su Indiana, Portland interrompe una striscia negativa che durava da 10 gare superando Charlotte 89-86.

Nba, i risultati della notte italiana

