Nba, Minnesota batte i Lakers e vola in testa. Banchero trascina Orlando

Senza LeBron out per un'influenza e con Davis quasi subito fuori per un problema all'occhio, i Lakers cadono 127-117 contro Minnesota , che si riprende il primo posto nella Western Conference. Sorride invece l'altra sponda di L.A.: i Clippers battono in volata Cleveland 120-118 grazie a un canestro di George, autore di 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, a 7 secondi dalla sirena. Orlando approfitta dello stop dei Cavs per salire al terzo posto grazie alla vittoria su Chicago (113-98). Top scorer Banchero con 24 punti , tra i Bulls si salva DeRozan con 30 punti. Finisce ancora ko Milwaukee , travolta 122-109 da New York trascinata dai 43 punti (con 6 assist e 8 rimbalzi) di Brunson. Giannis Antetokounmpo sfiora la tripla doppia (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) ma non riesce a evitare la sconfitta della sua squadra.

Dallas batte Houston, New Orleans ferma Phoenix

Dallas la spunta all'overtime contro Houston (147-136) guidata dai suoi leader Doncic (37 punti, 12 assist e 9 rimbalzi) e Irving (48 punti e 7 rimbalzi). New Orleans interrompe la striscia di Phoenix (113-105). Quinta vittoria consecutiva per Boston, che ha ragione anche di Portland (124-107) nella serata in cui Brown festeggia i 10000 punti in carriera infilandone 26. Rialza la testa Oklahoma City, che soffre più del previsto per avere ragione di Charlotte (121-118). Sacramento passeggia contro Brooklyn (107-77) guidata dalla doppia doppia di Sabonis da 18 punti e 20 rimbalzi, più combattuta la sfida tra Utah e Golden State che premia i Warriors - già certi del decimo posto a Ovest - in una serata in cui Thompson (32 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) rivive gli antichi fasti del passato approfittando del forfait di Curry. Successi anche per Toronto contro Washington e, ai supplementari, di San Antonio contro Philadelphia, ko nonostante i 50 punti a referto di Maxey.