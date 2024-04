Nba, i Bucks piegano i Celtics. Doncic trascina Dallas, Lakers ko

Un'altra notte importante in Nba dove spicca il prestigioso successo dei Bucks che si riscattano battendo 104-91 i Celtics , ma che in vista dei playoff Nba rischiano di perdere Giannis Antetokounmpo . L'infortunio al polpaccio del campione greco tiene in ansia Milwaukee e si è mostrato preoccupato l'allenatore Doc Rivers, che non si è goduto molto la vittoria della sua squadra: già assente il mese scorso per un infortunio al tendine d'Achille, la stella dei Bucks ha dovuto lasciare il campo a metà del terzo quarto (allungamento del muscolo soleo la diagnosi). Il giocatore dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica per determinare la gravità del suo infortunio.

I Golden State battono i Lakers, ok Oklahoma

Nelle altre partite del campionato, vittoria decisiva dei Warriors contro i Lakers; nel duello serrato tra le due squadre per il nono posto a Ovest, Golden State si è imposta 134-120 contro il quintetto di Los Angeles, grazie soprattutto a un festival da tre punti. Con 44 vittorie e 35 sconfitte, Steph Curry e compagni tallonano LeBron James. Successo dei Timberwolves 130-121 sui Wizards, con lo show da 51 punti di Anthony Edwards, lo score più alto della sua carriera, e 19 punti e 16 rimbalzi di Rudy Gobert. Vittoria da terzo posto per Oklahoma City che batte Sacramento 112-105. Scivolano invece i Suns di Kevin Durant: battuti 105-92 dai Clippers, perdono il sesto posto, che vale la qualificazione diretta ai playoff, a vantaggio dei Pelicans, che superano 110-100 Portland.

Doncic show contro gli Hornets

Dallas in gran forma si è aggiudicata la sua nona partita nelle ultime 10, battendo 130-104 gli Hornets: brilla sempre la stella di Luka Doncic. Per lo sloveno 39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Vittoria dei Sixers che con Joel Embiid di nuovo in campo superano i Pistons 120-103, con Philadelphia che può ancora sperare di strappare il passaggio diretto ai playoff. Vittoria in trasferta per i Pacers che si impongono per 140-123 sui Raptors e per Denver che si impone in casa dei Jazz 111-95. Successo anche per i Knicks 128-117 sui Chicago Bulls e per Miami che piega Atlanta 117-112.