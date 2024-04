Nba, Denver ko. Gallinari fa 11 punti ma Milwuakee perde

ROMA - Contro Oklahoma City - con la rotazione ridotta ai minimi termini per i Bucks causa infortuni - si rivede in campo Danilo Gallinari, che firma la sua prima prestazione in doppia cifra con la maglia di Milwaukee. Sono 11 infatti i suoi punti alla fine con 3/8 al tiro e 5/5 ai liberi con 4 rimbalzi in 19 minuti, pur continuando a litigare col tiro da tre (altri due errori che portano a 3/17 il suo bottino totale da quando ha cambiato squadra). Ma Milwaukee perde nonostante il ritorno dell'azzurro e dovrà difendere il secondo posto dall'assalto di New York, che vince il derby con Brooklyn. Negli altri match Denver butta via una partita già vinta a San Antonio, venendo raggiunta da Okc e Minnesota in vetta all'Ovest ma finendo al 3° posto per via degli incroci di classifica. I Lakers vincono a fatica a Memphis con 73 punti della coppia LeBron-AD e salgono all'ottavo posto, approfittando delle sconfitte di Sacramento e Golden State.