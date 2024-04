Nba, LeBron James trascina i Lakers: Oklahoma ok

Trascinati da un ottimo LeBron James (28 punti, 11 rimbalzi e 17 assist), i Los Angeles Lakers battono 124-108 i New Orleans Pelicans, a cui non bastano i 25 punti di CJ McCollum. Colpo esterno dei Phoenix sui Minnesota Timbwevoles per 106-125 avversari nei playoff. Suns trascinati dai 36 punti di Bradley Beal.

I Thunder battono Dallas

Oklahoma City chiude in testa la regular-season della Western Conference, grazie al successo contro Dallas Mavericks per 135-86. Seconda piazza per i Denver Nuggets, che espugnano il parquet dei Memphis Grizzlies per 126-111 sebbene Jackson rubi la scena con un bottino personale di 44 punti. Senza Simone Fontecchio, i Detroit Pistons affondano per 123-95 nell'impianto dei San Antonio Spurs.