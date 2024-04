Denver batte i Lakers nei playoff Nba: Jokic meglio di LeBron James

Nei playoff di Nba partono bene i Denver Nuggets, campioni in carica: grazie soprattutto ai 32 punti di Nikola Jokic, battono in rimonta i Los Angeles Lakers di LeBron James per 114-103. Nell'altra partita disputata nella notte italiana, invece, i New York Knicks sconfiggono i Philadelphia 76ers 111-104. Nelle prime partite delle altre due sfide in programma, i Minnesota Timberwolves hanno superato i Phoenix Suns 120-95 e i Cleveland Cavaliers si sono imposti sugli Orlando Magic 97-83.