Nba, playoff: Denver, New York e Cleveland volano sul 2-0

Bis centrato per New York e Denver, vittoriose in due partite decise al fotofinish e ora entrambe avanti 2-0 nelle rispettive sfide di playoff Nba: i Knicks hanno superato Philadelphia 104-101, mentre i Nuggets campioni in carica si sono imposti 101-99 sui Lakers. Anche Cleveland ha un doppio vantaggio su Orlando grazie al successo 96-86 ottenuto nella terza partita in programma nella notte italiana.