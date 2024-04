Nba, playoff: Doncic e Irving trascinano Dallas

Vittoria Pacers, frenano i Bucks

Sull'1-1 anche la serie fra Milwaukee e Indiana, con i Pacers che sbancano il Fiserv Forum per 125-108 trascinati da un Pascal Siakam da 37 punti. Si tratta del primo successo ai play-off di Indiana dalla serie con Cleveland del 2018. Ai Bucks, ancora senza Antetokounmpo, stavolta non basta Lillard, che dopo i 35 punti di gara 1 ne sigla 34 (di cui 26 nel primo tempo) mentre Danilo Gallinari resta in panchina per tutta la gara.