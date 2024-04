Nba, vittorie per Indiana, Minnesota e Dallas: ai Buck non basta Middleton

Gli Indiana Pacers battono i Bucks sul filo della sirena dell'overtime, grazie ad una tripla di Tyrese Haliburton , che fissa il punteggio sul 121-118, e si portano sul 2-1 nella serie Nba. Ai Bucks, ancora privi di Giannis Antetokounmpo) non sono bastati i 42 punti segnati da Khris Middleton , migliore dei suoi nonostante abbia giocato con dei problemi alla caviglia destra. Gara-4 fra le due squadre si giocherà domani.

Doncic trascina i Mavericks

Grazie a 22 punti e 10 rimbalzi di Luka Doncic i Mavericks battono i Clippers 101-90, nonostante i 21 punti di Powell. Dallas si trova ora 2-1 nella serie. I Phoenix Suns, sconfitti in casa 109-126 da Minnesota, sono ora sotto 3-0 nella serie. Ottime le prestazioni, per i Timberwolves (arrivati fino al +24) di Anthony Edwards, autore di 36 punti, e di Rudy Gobert, in doppia doppia con 19 punti e 14 rimbalzi.