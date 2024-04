Nba, playoff: i Lakers allungano la serie con Denver. Colpaccio Boston

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Proseguono i playoff Nba per i Los Angeles Lakers che rinviano, almeno per il momento, l'eliminazione al primo turno. I gialloviola vincono gara 4 contro Denver 119-108 e accorciano la serie - ora sul 3-1 per i campioni in carica - trascinati dalle prestazione monstre di LeBron James (30 punti a referto) e Anthony Davis (doppia doppia da 25 punti e 23 rimbalzi). Ai Nuggets non basta la tripla doppia di Nikola Jokic, a referto con 33 punti, 14 rimbalzi e altrettanti assist, per evitare il primo ko della serie. Vittoria anche per Boston che vince a Miami e si riporta in vantaggio nella serie (2-1): 104-84 il finale per i Celtics che si riscattano dopo la sconfitta in gara 2 grazie ai 22 punti a testa di Brown e Tatum. Bene anche Porzingis (18 punti) e White (16).