Nba, playoff: Boston elimina Miami, Dallas avanti sui Clippers

BOSTON (USA) - Festa per i Boston Celtics che nei playoff della Nba hanno staccato il pass per le semifinali della Eastern Conference battendo i Miami Heat in gara 5 con il punteggio di 118-84 e chiudendo la serie sul 4-1, completando così la 'vendetta' dopo che un anno fa il quintetto della Florida li aveva sconfitti a domicilio nella gara 7 delle finali della Conference.

Brown e White trascinano Boston: Miami è fuori

A trascinare la squadra di coach Joe Mazzulla sono stati Jaylen Brown e Derrick White, autori di 5 punti ciascuno, mentre Brown ha chiuso con sei assist e White ha segnato cinque triple. In evidenza anche Sam Hauser (17 punti) e Jayson Tatum (segnato 16 punti e 12 rimbalzi) tra i Celtics che affronteranno ora la vincente della serie Cleveland-Orlando (i Cavaliers sono in vantaggio 3-2, con gara 6 in programma a Orlando venerdì 3 maggio). A Miami non sono bastati i 23 punti di Bam Adebayo e i 15 di Tyler Herro 15 per evitare l'eliminazione dai playoff.

Cavaliers avanti su Orlando, 76ers e Bucks restano in corsa

In gara 5, alla Rocket Mortgage FieldHouse, Evan Mobley stoppa all'ultimo respiro Franz Wagner e difende il 104-103 che permette ai Cavs di portarsi sul 3-2 contro Orlando, merito anche dei 28 punti di Mitchell e dei 23 di Garland mentre ai Magic non basta un sontuoso Paolo Banchero da 39 punti. Restano aperte anche le altre due serie in corso a Est: incredibile Philadelphia, che al Madison Square Garden piega New York all'overtime 112-106 ed evita l'eliminazione accorciando sul 2-3. Decisivo Tyrese Maxey, che sigla 7 punti negli ultimi 25 secondi di gara (i Sixers erano sotto di 6 a 28" dalla sirena) e poi impazza nel supplementare, chiudendo con 46 punti complessivi. In tripla doppia Embiid (19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist), con Philadelphia che nella notte avrà la chance di impattare la serie sfruttando la spinta dei suoi tifosi. I Knicks (40 punti per Brunson) dovranno invece rivedere i propri piani, col rischio di trascinarsi a gara 7. E gara 7 è l'obiettivo di Milwaukee, che annulla il primo match-point a Indiana (115-92) con 29 punti a testa di Portis e Middleton, sopravvivendo alle assenze di Antetokounmpo e Lillard. Trova spazio anche Danilo Gallinari, 4 punti (1/3 dal campo con 0/2 da tre e 2/2 ai liberi), 6 rimbalzi e una palla persa in 21 minuti. Per i Pacers nuova chance di chiudere i conti nella notte italiana, in quel di Indianapolis.

Doncic spinge i Mavericks: Dallas sul 3-2 contro i Clippers

A Ovest intanto, nell'altra sfida di primo turno disputata nella notte italiana, nonostante un ginocchio malconcio e un malessere che lo accompagna da giorni, lo sloveno Luka Doncic ha spinto i Dallas Mavericks sul 3-2 nella serie contro i Los Angeles Clippers (battuti 123-93 in California). Bene anche Maxi Kleber (cinque triple) e Kyrie Irving (14 punti) per i Mavericks, che proveranno a chiudere la serie venerdì 6 maggio in Texas (domenica 8 maggio a Los Angeles invece l'eventuale gara 7).

Nba, il quadro dei play-off

1° turno Eastern Conference:

Boston Celtics-Miami Heat 4-1; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 3-2; Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 2-3; New York Knicks-Philadelphia 76ers 3-2.

Squadre già qualificate per le semifinali: Boston Celtics.

1° turno Western Conference:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 0-4; Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 2-3; Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 1-4; Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 0-4.

Squadre già qualificate per le semifinali: Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.